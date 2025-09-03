Musik

Riviera Festival für Pop- und Clubkultur

Vom 5. bis 7. September 2025 lädt das Riviera Festival zum musikalischen Streifzug an die Offenbacher »Riviera« ein. Mit Konzerten, Clubnächten und Lesungen entlang des Mains findet das Festival an ausgewählten Kulturorten wie dem Hafen 2, Robert Johnson, Hafengarten, Waggon am Kulturgleis, HfG Kapelle, KJK Sandgasse, Parkside Studios und erstmalig in der Kunstgalerie ayayay und im Innenhof des Büsingpalais‘ statt. Das Riviera Festival bietet Bands aus Rhein-Main wie z.B. NI-KA, internationalen Pop-, Rock- und Punk-Bands sowie DJs eine Bühne. Ergänzt wird das musikalische Programm durch drei Lesungen in den Parkside Studios, eine Graffiti-Jam, Kunstinstallationen und einen familienfreundlichen Festivaltag.

www.riviera-offenbach.de
Foto: © Vlada Shcholkina

