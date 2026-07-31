Rose Tattoo in der Batschkapp Frankfurt

Viel musste man nicht können, um bei Rose Tattoo einzusteigen. Damals. 1976. Im Gründungsjahr der legendären australischen Rockformation. Schwarzes Leder auf der Haut und ein paar gute Tätowierungen reichten eigentlich aus. Trinkfestigkeit war hilfreich. Musikalität störte nicht. 1978 erschien das gefeierte Debüt »Rose Tattoo«.

Seit damals ist die Band um Sänger »Angry« Anderson nun schon im Hardrock-Geschäft. Und hört man ihre neuen Alben, will man es kaum glauben, wie frisch der archaische Rumpelrock der Männer aus Sydney auch heute noch klingt. Deutlich bleiben die Referenzen an AC/DC: Die Gitarren grollen wie eh und je und der ärgerliche Gesang Andersons macht seinem Namen alle Ehre. Nein, schön singen wollte der noch nie.

Stücke wie »Black Magic«, »The Devil Does It Well«, »No Mercy«, »Hard Rockin‘ Man«, »Rock ‚n‘ Roll Outlaw«, »Bad Boy for Love«, »Nice Boys« oder »One More Drink With The Boys« illustrieren das Weltbild der Band ganz gut. Einfach losrocken: »Genau das ist es, wofür wir bekannt sind und das ist es auch, was die Leute von uns erwarten«, weiß Anderson.

Die Musik von Rose Tattoo kommt aus einer Zeit, als die Stahlwerke noch rauchten, genauso wie die Politiker in den Talkshows – und auch die Hardrock-Gitarren. Und jetzt sind sie noch einmal in der Batschkapp zu Gast: 50 Jahre Rose Tattoo live! Es wird die letzte Europatournee sein, daher auch das Motto »Rock‘n‘Roll Outlaws – One Last Ride«.

Marc Peschke

Mi., 5.8., 20 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410,

www.batschkapp.net