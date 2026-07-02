»Evidence« im Zoom Frankfurt

Im Eröffnungssong seines fünften Soloalbums »Unlearning Vol. 2« zerlegt Evidence gleich mehrere Dinge auf einmal. »Autopilot einstellen, Reisegeschwindigkeit« sagt er. Dieses Bild – ein Fahrer, der sich in einen Rhythmus einfindet und in ein angenehmes Tempo hinein entspannt – passt zu der souveränen, mühelosen Flüssigkeit, die Evidence’ Rap schon lange auszeichnet.

Seit seinem ersten Auftreten als Gründungsmitglied der wegweisenden Gruppe Dilated Peoples strahlt Evidence eine gewisse Mühelosigkeit aus. So clever seine Punchlines auch sein mögen und so tief die Grooves seiner Beats gehen – er wirkte stets unerschütterlich, kaum aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Musik selbst ist betörend, ein nebliger, narkotischer Schleier.

Als Solokünstler und ein Drittel von Dilated Peoples hat sich Evidence als einer der vielseitigsten Rapper und Produzenten im HipHop etabliert. Er arbeitete mit Künstlern wie The Alchemist, Beastie Boys, DJ Premier, Westside Gunn, Linkin Park, Prodigy, Rapsody, Aloe Blacc, Action Bronson sowie seinen Label-Kollegen von Rhymesayers zusammen. Jetzt live im Zoom zu erleben!

mp

Fr., 3.7., 19 Uhr, Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt, 069/69713005

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