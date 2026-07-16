Musik

Summer In The City – Mousonturm Frankfurt im Palmengarten

- von Strandgut Kulturmagazin - Kommentar hinterlassen

Sommerzeit ist Festivalzeit. Und natürlich wollen wir auch in diesem Jahr unbedingt »Summer In The City« empfehlen – die tollen Konzerte im Palmengarten. Fünf Konzerte gibt es in diesem Jahr: Den Auftakt macht Tanita Tikaram mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Folk und Pop-Melancholie. Martin Kohlstedt verbindet akustisches Klavier mit elektronischen Klanglandschaften. Mit Ásgeir zieht nordische Melancholie zwischen Folk und elektronischen Sounds in den Palmengarten ein. Und SEHR (!) energiegeladen wird es dann mit Moop Mama, mit Brass, Beats und ihren politischen Themen. Zum Finale bringt dann Liraz ihren berauschenden Elektro-Pop mit persischen und israelischen Einflüssen nach Frankfurt! Genießt den Musik-Sommer im Palmengarten!

mp / Foto: Tanita Tikaram, © Natacha Horn
21.7.–18.8., immer dienstags im Palmengarten Frankfurt, Festivalpass 111 Euro, Mousonturm, Waldschmidtstraße 4, 60316 Frankfurt, 069/4058950
www.mousonturm.de

Ähnliche Beiträge

»Evidence« im Zoom Frankfurt

Liebieghaus Live

Garbage – KUZ Mainz präsentiert auf der Zitadelle

Über Strandgut Kulturmagazin

Zeige alle Beiträge von Strandgut Kulturmagazin →

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert