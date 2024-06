Schauspiel Frankfurt/Mousonturm: »Shout Aloud«

An der Schnittstelle zwischen Tanzstück und Popkonzert siedelt die Performance »Shout Aloud«. Gestaltet wird sie von der in Jaffa (Israel) lebenden Choreografin Yasmeen Godder mit der Popsängerin Dikla sowie Tänzer*innen und Musiker*innen aus Jaffa und Frankfurt im Bockenheimer Depot. Grundlage für die Inszenierung ist Diklas im Jahr 2000 erschienene Debütalbum »Ahava Musica«, dessen Texte Themen wie Beziehung und Einsamkeit mit sehr persönlichen Eindrücken verbinden. Stilistisch ist das Album von den irakisch-ägyptischen Wurzeln der jüdischen Sängerin geprägt: Klassische arabische Instrumente verbinden sich mit Rap, Rock und Synthesizern. Die sich in ihrer künstlerischen Praxis mit der Militarisierung von Gesellschaft und Körperbildern befassende Choreografin stellt den Körper und seine Erfahrungen in den Mittelpunkt.

Foto: © Tamar Lamm

Termine: 19., 20., 26., 27. Juni, 20 Uhr; 21., 28. Juni, 19 Uhr

