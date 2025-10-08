Solocoreografico – SoloTanzfestival Frankfurt 2025

Das SoloTanzfestival findet 2025 bereits zum achten Mal im Gallus Theater statt. Für die Shows (10.+11.10.) wurden aus über 670 Bewerbungen weltweit eine Auswahl getroffen, die eine große Bandbreite aktueller Tanzästhetiken zeigen. Dieses Jahr sind Künstler*innen aus Albanien, China, Deutschland, Israel, Italien, Spanien und den Vereinigten Staaten vertreten. Nicht zu vergessen die diesjährigen Gewinner*innen aus Lyon beim YOUTH-Programm am 12.10. Neu in dieser Festivalausgabe ist die Kooperation mit dem Frankfurter Programmkino Mal Seh’n. Zur Eröffnung am 9.10. wird dort eine Tanzfilmauswahl gezeigt.

Termine: 9. Oktober, 20 Uhr im Mal Seh’n Kino; 10. + 11. Oktober, 20 Uhr; 12. Oktober, 15 Uhr im Gallus Theater

www.gallustheater.de