Tanzparty und Internationaler Abend – Zwei Premieren beim Grüne Soße Festival

Bevor am 1. Mai 2026 das Grüne Soße Festival auf dem Frankfurter Roßmarkt startet, wird das Festivalzelt am Vorabend, dem 30. April, erstmalig zur großen Tanz-in-den-Mai-Tanzfläche umfunktioniert. Mit »the hinge« und Kräuterflair kann ab 18 Uhr bis 22 Uhr fast in den Mai getanzt werden. Vier Stunden lang werden Hits gespielt, die man kennt und so beliebt sind, dass man gerne mitsingen möchte.

Auf dem Festivalmarkt werden zur Stärkung heimische und internationale Leckereien angeboten. Die Stände sind ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet. An den Bars warten die erfrischenden Durstlöscher und Cocktails mit und ohne Alkohol.

Eine weitere Premiere ist der diesjährige Internationale Abend mit englischsprachiger Moderation und Show. Das Festival rückt die Frankfurter Grüne Soße in einen internationalen Kontext und öffnet sich damit dem Publikum über Sprachgrenzen hinaus. Der Internationale Abend markiert einen Meilenstein in der Festivalgeschichte. Es treten internationale Gastronomiebetriebe aus Frankfurt und der Region mit ihren eigenen, kreativen Interpretationen des Klassikers gegeneinander an. Man kann gespannt sein, welche kulturellen Besonderheiten sich in den Soßen-Kreationen wiederfinden. Wie an allen anderen Festivalabenden entscheidet das Publikum über die Sieger-Soße. Auch der Gewinner des Internationalen Abends qualifiziert sich für das große Finale am 9. Mai, in dem die Zuschauer dann aus acht Grünen Soßen einen Sieger küren.

Moderiert wird der Internationale Abend ebenfalls von Andy Ost, der an diesem Abend auf Englisch durch das Programm führt. Zu Gast in der Abendshow ist das mehrfach ausgezeichnete britische Musik-Comedy Duo Carrington-Brown. Seit über einem Jahrzehnt verbinden Rebecca Carrington und Colin Brown klassische und zeitgenössische Hits mit brillantem britischem Humor.

In Kooperation mit dem Newcomers Network Frankfurt entsteht an diesem Abend ein Treffpunkt der internationalen Community in Frankfurt, um das Kultgericht zu entdecken.

Der Festivalmarkt öffnet bereits am 28. April.

Foto: © Christoph Müller

www.gruene-sosse-festival.de