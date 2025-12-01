The Hives – Batschkapp Frankfurt präsentiert in der Jahrhunderthalle

Achtung: Pelle Almqvist und seine Kumpanen sind wieder da. Und kaum eine Band fackelt bis heute ein solches Punk‘ n‘ Roll-Feuerwerk ab wie die Schweden. Aber Garagen-Punk ist nicht alles, was diese fünf Typen in ihren schwarzen oder weißen Anzügen können: Soul, Disco, New Wave, alles verquirlen sie zu einem furiosen Pop-Knallkörper ohne Wenn und Aber. Absolut knackig, absolut fetzig, absolut High Energy!

Schon 1996 haben sie ihre erste EP veröffentlicht. Seitdem bastelt die Band an ihrem originären Sound. Das »Spin Magazine« bezeichnete sie einst als die beste Liveband der Welt – und für Joe Strummer von The Clash waren sie schlichtweg die Rettung des Rock’ n’ Roll. Im August wurde das siebte Studioalbum »The Hives Forever Forever The Hives« veröffentlicht, produziert von ihrem langjährigen Wegbegleiter Pelle Gunnerfeldt, mit prominenter Unterstützung von Mike D und Josh Homme. Jetzt live in der Jahrhunderthalle – präsentiert von der Batschkapp!

mp / Foto: © Dean Brandshaw

Di., 2.12., 19.30 Uhr, Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt, 069-95218410, www.batschkapp.net