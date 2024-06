Theater Willy Praml: »Der Feind« von Julien Green

Wir schreiben da Jahr 1785 in Frankreich: Es dauert nicht mehr lange, dann ist Revolution. Der Graf von Silleranges, ein nutzloser Herrscher über armselige Ländereien, hält alle Fassaden aufrecht. Ein jähzorniger Verlierer beim Kartenspiel in den viel zu hohen Sälen seines Schlosses. Ein impotenter Ehemann, der seine Frau Elisabeth vom eigenen Bruder befriedigen lässt. Und jeden Morgen findet er einen seiner Hunde erschlagen im Park …

Wer ist des Menschen Feind? Gott, der Teufel, der Mensch selbst? Oder alle drei in einer Person? 1954 in Paris uraufgeführt, ist Julien Greens Stück auch eine Auseinandersetzung über die feindlichen Hälften im Menschen und die Widersprüchlichkeit zwischen dem unwirklichen Leben im Glauben und dem wirklichen in Lust und Fleisch, schreibt der Thomas Sessler Verlag. Michael Weber inszeniert das Stück mit neun Darsteller*innen.

Foto: © TWP

Termine: 21.–23., 28.–30. Juni; 5.–7., 12., 14. Juli, 20 Uhr

www.theaterwillypraml.de