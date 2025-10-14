Tom Liwa im Ono 2 Frankfurt

Tom Liwa mag die einfachen Dinge: eine Gitarre aus Duisburger Holz zum Beispiel, von der er weiß, dass sie von einem befreundeten Instrumentenbauer gefertigt wurde, der im Wald nach einem besonders schönen Baum gesucht hat. Ganz genau aus diesem Holz soll sie gebaut werden. Fünfzehn solcher Gitarren gibt es auf der Welt – und eine davon gehört Tom Liwa. Wer seine Gitarren so liebt, der kann kein schlechter Mensch sein.

Liwa ist seit vielen Jahren mit seinen Gitarren unterwegs. Von Lied zu Lied, von Album zu Album, von Tour zu Tour. Ein deutscher Liedermacher, der über die Liebe singt, über die kleinen Geschichten am Rande. Ein Sänger, der das Nutzlose preist, das Langsame und Unspektakuläre. An alten Kanälen, am Hafen und auf Landstraßen sind seine Geschichten beheimatet. Über die Jahre hat sich Liwa einen treuen Freundeskreis erspielt, denn seine Weltbetrachtung zwischen traurigem Unverstandenfühlen und leisem Glück trifft einen wunden Punkt bei seinen Hörern. Er kennt ihre Seelennarben, denn sie ähneln seinen eigenen.

Der 1961 geborene Duisburger begleitet sich auf seinen Gitarren, mit schnellen Fingerpickings, offenen Jazzakkorden, Bluesphrasen und den einfachen, schönen Tricks der Lagerfeuermusik. Das Wundervollste an Tom Liwa aber sind seine Texte. Zeilen wie »Die Zukunft ist ein Dampfkochtopf namens später« oder »Der Vorsprung des Träumers ist die Routine im freien Fall« weisen ihn als lyrischen, hochsensiblen Romantiker aus, als einen melancholischen Stillen im überlauten Allerlei. »Ich will Lieder spielen, die Leuten helfen, denen es nicht so gut geht«, sagte Liwa einmal, der bei seinen Konzerten gerne auch mal die eigenen Lieblings-Songs spielt – Neil Youngs »Albuquerque« etwa. Jetzt ist Tom Liwa im Frankfurter Ono 2 zu Gast. Zur Tour gibt es auch ein neues Greatest-Hits-Doppelvinyl-Album mit dem lustigen Titel »20 POWER HITS«.

Marc Peschke / Foto: © David Sedlacek

Mi., 15.10., 20 Uhr, Ono 2, Walter-Kolb-Straße 16, 60594 Frankfurt, 06103/372190,

www.ono2.de