»Volare!« Die Frankfurter Premiere der EKo Dance Company im Gallus Theater

Zum ersten Mal gastiert das Eko Dance Project aus Turin in Frankfurt und zeigt mit »VOLARE!« einen dreiteiligen Tanzabend.

Es soll eine Reise durch Bewegung und Leichtigkeit sein, bei der der Tanz zum Ausdruck von Sehnsucht, Freiheit und Träumen wird. Ein Abend über das Überwinden von Grenzen und die Schönheit des Loslassens.

Mit »Ultimatum« erschafft der international renommierte Star-Choreograf Jacopo Godani ein flüchtiges Tanzkunstwerk.

»Carte Blanche«, choreografiert von dem ehemaligen Pina-Bausch-Tänzer Fernando Suels Mendoza, versteht sich als eine leere Leinwand, ein Raum voller Möglichkeiten, den die Tänzer*innen mit ihren ganz eigenen Impulsen füllen.

»Il rituale della Taranta«, choreografiert vom Italiener Nicola Simonetti nach einer Idee der künstlerischen Leiterin Pompea Santoro, ist ein zeitgenössisches Tanzstück, das vom traditionellen Pizzica-Tanz aus dem Salento inspiriert ist.

Termine: 21.11. und 22.11.2025, 20 Uhr

