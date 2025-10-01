Volksbühne: »Claire Waldoff – anders als die Anderen«

Claire Waldoff war anders als die Andern. Eine gebürtige Westfälin, die sich als ›Berliner Göre‹ in die Herzen des Publikums sang – humorvoll, unangepasst und offen frauenliebend. Mit ihrer markanten Erscheinung schmetterte sie ihre Couplets mal wurstig-rüde, mal herzlich-sentimental über die Bühnenrampe und avancierte als Gallionsfigur des Unkonventionellen zu einer legendären Größe im deutschen Kabarett.

Ulrike Kinbach und Markus Neumeyer am Klavier begleiten Claire Waldoff mit Liedern, Texten und fiktiven Szenen in die schillernde Kabarettwelt der 20er und 30er Jahre und in die lesbisch-feministische Szene der damaligen Zeit. Ein Abend über Unangepaßtheit und Authentizität und die Kraft des Humors als Mittel des Widerstands.

Foto: © Andreas Malkmus

Termine: 2., 4. Oktober, 19 Uhr und 19. Oktober, 17 Uhr

www.volkbuehne.net