What Are People For? im Hafen 2 Offenbach

What Are People For? aus München machen dystopische Tanzmusik für unsere Zeit. Die Band, die aus der Zusammenarbeit der Künstlerin Anna McCarthy und der Musikerin und Produzentin Manuela Rzytki hervorgegangen ist, erinnert an eine Mischung aus Tom Tom Club und Throbbing Gristle. Die visuelle Identität der Band ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Attraktivität. Live sind sie exzentrisch, wild und unverblümt, tragen durchsichtige Kostüme, grelle Miniröcke und komplizierte Kopfbedeckungen, während sie ihre Songs mit großer Intensität vortragen. WAPF? ist eine seltene Kombination aus zeitgenössischer Punk-Energie, unwiderstehlichem Groove, absurd-trockenem Humor und verblüffender Kreativität.

Sa., 28.9., 20 Uhr, Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach, 069/26012223,

www.hafen2.net