Wim Wenders im Gespräch mit Wolfgang Niedecken – Alten Oper Frankfurt

Wim Wenders und Wolfgang Niedecken sind einander seit fast vier Jahrzehnten eng verbunden: Beide stammen aus dem Rheinland. Beide haben einen engen Bezug zur Musik und beide arbeiten auch als Maler. Für Niedecken war Wenders’ Film »Alice in den Städten« ebenso prägend wie für Wenders die Musik von BAP. Und nicht zuletzt hat ein gemeinsames Filmprojekt den Regisseur und den Sänger einander noch näher gebracht: 2001 drehte Wim Wenders eine große Dokumentation über die Geschichte der Kölschrockband BAP und ihren Gründer.

Diese Gemeinsamkeiten, aber auch die unterschiedlichen Blickwinkel auf die künstlerische Arbeit sind Thema des Gesprächs zwischen dem Filmemacher und dem Sänger. Achtung: Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an jene, die den sich anschließenden Film besuchen. Das Gespräch findet im Rahmen der großen Retrospektive statt, die das DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum Wim Wenders anlässlich seines 80. Geburtstages widmet: »W.I.M. Im Lauf der Zeit«.

mp / Foto: © Gerhard Kassner

Fr., 13.3, 18 Uhr, Alte Oper, Opernplatz, 60313 Frankfurt, 069-1340400, www.alteoper.de