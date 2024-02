Zum 23. Mal gastiert das Wintertanzprojekt der HfMDK im Gallus Theater

Es ist eine Veranstaltung, auf die sich das Team des Gallus-Theaters ein ganzes Jahr freut. Und es gibt sie in diesem schon zum 23. Mal. Fraglos ist der Aufritt n den Räumen der ehemaligen Adlerwerke auch für die Studierenden der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) als zentrale Station ihrer drei jährlichen Leistungsschauen ein herausragendes Ereignis. Das »Wintertanzprojekt« steht überdies in einem ganz besonderen Licht, denn es ist das erste, das nach der Verabschiedung des langjährigen Leiters der Tanzabteilung Dieter Heitkamp von dessen Nachfolger Damian Gmür verantwortet wird. Der aus Pforzheim übernommene gebürtige Schweizer, den die HfMDK-Homepage als Choreograf, Trainings- und Rehearsal Director, Tänzer und Kulturmanager ausweist, kreierte zuletzt mit Guido Markowitz das für den Faustpreis 2023 nominierte Stück »Nurejew« und ist seit 2018 in Ohad Naharins Gaga Teacher Programm.

Gleichwohl wird sich das Publikum mehr für die stets mit ungezügelter Tanzlust agierenden nächsten Generationen der Tänzer*innen interessieren, die in allen Alterststufen mit weltbekannten Künstler*innen zu Themen wie neue Balance, Risiko und Zusammengehörigkeit recherchiert haben, um mit Mut und Feingefühl neue Wege der Kunstform Tanz zu beschreiten. Drei Uraufführungen stehen auf dem Gallus-Parkett an, die von und mit der Künstlerin und Choreografin Kristel van Issum, der Regisseurin und Choreografin Nicole Beutler sowie Damian Gmür geschaffen wurden. Außerdem hat Alan Barnes das Material von William Forsythes »workwithinwork« neu inszeniert und überarbeitet. Getanzt wird an diesem Abend zu einer abwechslungsreichen Auswahl von Musik, die von Maurice Ravel über Luciano Berio bis hin zu neuen Kompositionen von Fabian Schulz und Gary Shepard reichen wird. Selbst wenn es nur ein Programm für alle drei Aufführungsabende geben wird, ist es nicht verkehrt, sich zeitig um Karten zu kümmern.

Gisbert Gotthardt / Foto: © Hansjörg Rindsberg

Termine: 9., 10., 11. Februar, 20 Uhr

www.hfmdk-frankfurt.de