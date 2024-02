Staatstheater Mainz: »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?«

George und Martha haben ihre Illusionen verloren. Seit Jahren kleben sie an ihren Lebenslügen und führen einen Ehekrieg mit klaren Spielregeln: den Anderen kleiner machen, als er sich selbst schon fühlt. Nach einem College-Empfang kommen sie nachts nach Hause. George will zu Bett gehen, aber Martha erwartet noch Gäste: Nick und Süße – sie sind neu am College. Zunächst Zaungäste eines ehelichen Schaukampfes, werden sie bald in den Konflikt der Gastgeber einbezogen und müssen Stellung beziehen. Edward Albees Mutter aller Zimmerschlachten wird von K.D. Schmidt mit einem gemischten Ensemble aus Mainz (Anna Steffens, Benjamin Kaygun) und Luxemburg (Luc Feit, Jil Devresse) inszeniert.