22. Langer Tag der Bücher am So., 22. Februar 2026 im Haus am Dom

Am So., den 22. Februar 2026 präsentieren die literarischen Verlage Frankfurts von 11–19 Uhr zu jeder vollen Stunde ein neues Buch aus dem Frühjahrsprogramm. Dazu gibt es Gespräche, einen Lesebalkon zur Lektüre kürzlich erschienener Bücher der beteiligten Verlage, einen großen Büchertisch der Buchhandlung Schutt mit Titeln aller beteiligten Verlage und den 17. Frankfurter Bouquinistenmarkt im Foyer des Hauses am Dom.

Hier das vielfältige Programm im Einzelnen:

– 11 Uhr | Fischer Sauerländer | Rotfuchs: Philosophisches Bilderbuch über die Zeit – Anke Faust, Komm, wir fangen die Zeit, sagte der Bär

– 12 Uhr | Gutleut Verlag:

City Ghost Erfinder Philipp Schäfer stellt seinen Bildband Geisterstunden. Arbeiten im Öffentlichen Raum von 1999 – 2024 vor

– 13 Uhr | Henrich Editionen:

Philip Waechter: 20 Jahre Eintracht-Liebe in Zeichnungen

– 14 Uhr | Büchergilde Gutenberg: Japanische Kriminalromane mit Illustratorin Ann-Kathrin Peuthen

– 15 Uhr | S. Fischer Verlag: Rebekka Frank stellt ihren neuen Generationenroman Spiegelland vor

– 16 Uhr | Verlag der Autoren: Fabienne Dür im Gespräch über ihre Theaterstücke Gelbes Gold und Geisterstück

– 17 Uhr | axel dielmann – verlag: Martin O. Koch stellt Das Riff der verlorenen Fische vor

– 18 Uhr | Edition W: Dirk Bernemann präsentiert seinen mystischen Heimatroman Gromzell