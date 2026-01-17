»Angelika Express« in der Kreativfabrik Wiesbaden

Die Kölner Band Angelika Express kommt schon seit ihrer Gründung im Jahr 2002 gerne schnell zur Sache. Gitarre, Bass und Schlagzeug sind zu hören, Punk-Härte und Pop-Melodien werden im schnellen Rhythmus gekreuzt. Angelika Express lieben Parolen. Das war schon vor einigen Jahren so, als sie mit »Geh Doch Nach Berlin« den wohl besten Song über die Magnetwirkung der damals noch neuen Hauptstadt geschrieben haben.

Ihre griffigen Texte umgarnen sie bis heute mit Disco-Wave-Beats, Punk-Gitarren und Ohrwurm-Melodien, ihre Stücke heißen »Du Trinkst Zuviel«, »Copyright Killer« oder »I Sing English«: alles in allem furiose, rumpelnde Musik, zu der zu tanzen man nun mal wieder Gelegenheit hat. Für das 10. Album »Köln ist kaputt« tigern die Indie-Punk-Styler durch die Abgründe ihrer Heimatstadt. Hier finden sie den Rohstoff für ihre euphorischen Gassenhauer: eine hart rockende Revue durch Punk, Power-Pop und Indie.

Marc Peschke

Fr., 23.1., 19.30 Uhr, Kreativfabrik, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden, 0611-72397877

www.kreativfabrik-wiesbaden.de