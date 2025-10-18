Asta Gröting: »Ein Wolf, Primaten und eine Atemkurve« im Städel

Matthias Brandt, Asta Gröting und Helge Schneider schauen uns fest gleichwohl fast blicklos an, acht Minuten lang. Abgefilmte Oberfläche – was regt sich jenseits davon? Zum Beispiel beim Zubereiten des Kaffees in »First Drink«, entstanden 2018? Acht Videoarbeiten der 1961 geborenen Künstlerin, deren künstlerisches Portfolio auch Bildhauerei, Zeichnung und Perfomances umschließt, hat das Städel jetzt zusammengestellt und sie geben Zeugnis ab von der suchenden Kraft, die Gröting innewohnt. Das genaue Wissenwollen, das penible Abtasten von Begegnungen, das Sichtbarmachen von Übersehenem – fließen in einen neuen Erkenntnisprozess ein? Am besten selbst herausfinden.

Bis 12. April 2026: Di., Mi., Fr., Sa., So., 10–18 Uhr, Do., 10–21 Uhr

