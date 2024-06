»Barock am Main« heißt dieses Jahr »Baröckchen am Main« und spielt vom 13.–23. Juni im Großen Hirschgraben

Das sture Beharren eines lokalen Unternehmers auf eine Betriebszufahrt hat, wenn wir es recht verstanden, den Frankfurter Mundart-Theaterfans fast den Sommer versaut. »Barock am Main«, das große Freilicht-Festival des Theaterensembles der Volksbühne um Michael Quast, erwies sich aus kulturfernen Gründen in dem ohnehin als Ausweichspielstätte für den Höchster Bolongaro-Garten fungierenden Hof der Höchster Porzellanmanufaktur als nicht mehr realisierbar. Weil, ganz frei nach Hölderlin, wo Hässliches droht, auch das Schöne wächst, haben Michael Quast und die Seinen von der neuen Volksbühne unmittelbar vor der eigenen Haustür einen Ersatz gefunden: der Hof hinter dem Goethehaus im Großen Hirschgraben. Besser: das Höfche. Ein Substitütchen, wenn man so will, das den Theatersommer auch dank der Kooperation mit dem benachbarten Restaurant »DFG« (Ex-Utopia) erhält und nun unter dem genialischen Titel »Baröckchen am Main« firmiert. Elf Tage, vom 13.–23. Juni, dauert das mit drei jeden weiteren Diminutiv verbietenden Programmtiteln gespickte Event, wobei das Publikum bei zwei Stücken in den Cantatesaal gerufen wird. Gegeben werden ebenda Molieres Theaterstück »Der Geizige« in der hessischen Fassung Rainer Dachselts (13., 14., 22., 23. Juni) und der Cyrano-Abend »Ich schreibe Ihnen mit rohem Blut« in Begleitung des Duos Le Dodo. Klarer Fall, dass der Prinzipal Michael Quast dort den Geizhals Krall (alias Harpagon) und hier den großnasigen Verseschmied gibt. Der dritte Programmteil passt sich nicht nur vom Thema her der großen »Wälder« Ausstellung des vorgelagerten Deutschen Romantik-Museums ein, über die wir im Mai berichteten. »Es werde licht! Vom Deutschen Wald« heißt er und findet am 20. und 21. Juni als musikalisch-literarisch-forstwirtschaftliche Krisenbewältigung im Freien mit sensationeller Besetzung statt: dem Figuralchor Frankfurt, der Bläsergruppe des Kreisjagdvereins Gelnhausen und dem Revierförster des Frankfurter Stadtwalds Holger Scheel. Die Sonntagsveranstaltungen starten um 17, alle andern um 19 Uhr. Karten besorgt man sich am besten vorab.

gt / »Der Geizige«, © Maik Reuss

Termine: 13. bis 23. Juni 2024 im Großen Hirschgraben

www.volksbuehne.net