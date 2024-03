Bragolin ist das zweite Projekt von Sänger und Gitarrist Edwin van der Velde, welches er mit Edwin Daatselaar betreibt. Die Musik des Duos aus Utrecht, das sich nach dem italienischen Maler Giovanni Bragolin benannt hat, changiert zwischen Synthwave und Post-Punk mit Shoegaze-Einflüssen. Auf den beiden Alben »I Saw Nothing Good So I Left« und »Let Out The Noise Inside« zeigen sich die Niederländer häufig von post-apokalyptischen Horrorfilmen inspiriert. Jetzt live im Rind!

Di., 5.3., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680

www.dasrind.de