Brotfabrik Frankfurt: »Trong« am 16.2.2024

Trong, dieses Energiebündel mit vietnamesischen Wurzeln, hat eine besondere Biografie: Geboren wurde er 1992 im unterfränkischen Bad Kissingen. Seine Kindheit verbrachte er in einem Asylbewerberheim in Münnerstadt. In Vietnam wurde er bei »Vietnam Idol«, dem vietnamesischen DSDS zum Star, um 2023 auch hierzulande beim Eurovision Song Contest Erfolge zu feiern. Ein besonderer Abend also, in der Brotfabrik, mit Vietnam-Pop und K-Pop, wie die Veranstalter ankündigen: »Mit seiner Musik und seinen Auftritten möchte der leidenschaftliche Tänzer und Sänger Freude, Leidenschaft, Offenheit und Freiheit mit den Menschen teilen und beweisen, dass Träume wahr werden können, solange man hart arbeitet, an sich selbst glaubt und niemals aufgibt.«

Fr., 16.2., 19 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069/24790800