HMF: Jugendperformanceprojekt des Schauspiels in der Demokratie-Ausstellung

Zum zweiten Mal – nach »Erinnern Verändern« im April 2022 – gastiert das Junge Schauspiel im Rahmen einer Koproduktion im Historischen Museum. »Und du bist raus« titelt der Beitrag, mit dem das junge Ensemble nun die Ausstellung »Vom Versprechen der Gleichheit« bespielt, die ihrerseits seit Mai vergangenen Jahres als Beitrag zum 175-jährigen Jubiläum der Nationalversammlung von 1848 in der Paulskirche fungiert.

Für diese Schau haben sich über einen Zeitraum von acht Monaten 80 Teilnehmer des Stadtlabors aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu ihrem Verständnis von Demokratie erklärt: 20 Objekte sind daraus entstanden, die das Stadtlabor in die Bereiche Fundamente, Grenzen, Kämpfe und Visionen der Demokratie unterteilt und Raum geben sollen für eigene Gedanken. Genau daran knüpft nun das Jugendperformance-Projekt nach einer Idee von Martina Droste, der theaterpädagogische Leiterin am Schauspiel Frankfurt, mit einem neunköpfigen Ensemble an, das individuell und kollektiv seine eigenen Reflexionen über gesellschaftliche Teilhabe vermittelt: »Mit (…) spielerischen Kommentaren setzen sie sich zu der vielschichtigen Ausstellung in Beziehung und schaffen sinnlich erfahrbare gemeinsame Räume. Sie loten Widersprüche aus und balancieren zwischen der Lust auf individuelle Freiheiten und gesellschaftliche Verbundenheit durch den Stadtlaborraum. Die Zuschauer:innen können sich mitziehen lassen, Abstand nehmen, sich einmischen und die Ausstellung noch einmal aus besonderen Blickwinkeln erleben«, kündigt das Museum an. Um Karten sollte man sich zeitig kümmern.

gt / Foto: © Jessica Schäfer