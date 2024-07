Burgfestspiele Bad Vilbel: My Fair Lady

Am Beginn des meistgespielten klassischen Musicals der Welt von Frederick Loewe (Musik) und Alan Jay Lerner (Buch) steht eine Wette: Gelingt es dem erfolgreichen Phonetikprofessor Henry Higgins, aus der ungebildeten, schlimmsten Dialekt sprechenden Blumenverkäuferin Eliza Doolittle eine Lady zu machen? Nach wochenlanger Tortur mit merkwürdigen Sprechübungen, wie »Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn«, feiert Higgins seinen Erfolg. Doch er hat seine Wette ohne Eliza und vor allem ohne seine Gefühle gemacht. »Wart‘s nur ab, Henry Higgins!«. Unter der Regie von Christian H. Voss steht das Musical nun mit Julia Steingaß (Eliza Doolittle) und Markus Maria Düllmann (Henry Higgins) in den Schlüsselrollen nicht grundlos zur Wiederaufnahme: Es hat im vergangenen Jahr das Publikum begeistert und war dauerausverkauft.

Foto: © Eugen Sommer