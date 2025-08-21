»Damas Gratis & Los Mirlos« in der Batschkapp Frankfurt

Cumbia Explosion Tour 2025! »Wer seine Hände nicht hebt, fährt den Streifenwagen«, ruft uns Pablito Lescano, Nationalheld des argentinischen Cumbia, zu. Er meint damit wohl: Wer bei diesem Konzert nicht abgeht, der soll besser zuhause bleiben. Denn Cumbia ist eine heiße Angelegenheit. Nicht nur in Argentinien, sondern auch in Frankfurt, wo seine im Jahr 2000 gegründete Band Damas Gratis nun zu erleben ist – mit vertrackten Synthie-Rhythmen und Songs, die aus den Elendsviertel Argentiniens berichten. Mit dabei sind noch Los Mirlos aus Peru, die bereits seit den 1970er Jahren aktiv sind und ihren Sound als eine Collage aus Melodien und Erinnerungen begreifen. Heißer Cumbia-Abend in der Batschkapp!

Di., 26.8., 19.30 Uhr, Batschkapp, Gwinnerstraße 5, 60388 Frankfurt, 069/95218410