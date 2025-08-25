13. Wiesbadener Fototage

Die Wiesbadener Fototage sind ein Festival für aktuelle Fotokunst und Dokumentarfotografie und findet vom 23. August bis 7. September statt. Alle ausgestellten Arbeiten kreisen um das Festivalthema »Zukunft? Welche Zukunft?«.

Die zentralen Ausstellungsorte sind das Aktive Museum Spiegelgasse, das frauen museum wiesbaden, die Galerie Rubrecht Contemporary, das Kunsthaus Wiesbaden, der Künstlerverein Walkmühle, der Kunstverein Bellevue-Saal und sam – Stadtmuseum am Markt.

Ein Begleitprogramm beleuchtet mit Vorträgen, Gesprächen und einem Symposium die inhaltlichen Aspekte des Festivalthemas.

Ein Publikumspreis wird am letzten Festivaltag vergeben und bezieht somit die Festivalbesucher in die Bewertung aktueller Fotografie ein.

www.wiesbadener-fototage.de

Foto: sam – Stadtmuseum am Markt : Berit Jäger aus der Werkreihe »Blick nach vorn – Zukunft zwischen KI und Realität, Foto: © Berit Jäger