Das Museumsufer als Geschenk: Vorschau auf eine kleine Auswahl der vielen kommenden Ausstellungen

In Frankfurt und Umgebung existieren rund 60 größere und kleinere Museen und Ausstellungshäuser. Mit der MuseumsuferCard können davon 39 Museen ein ganzes Jahr lang besucht werden. Das MuseumsuferTicket ist die kleinere Version, bei der die 39 Museen zwei Tage lang besucht werden können.

Inbegriffen sind sowohl große Institute wie das Jüdische Museum, die SCHIRN KUNSTHALLE und das Museum Angewandte Kunst Frankfurt am Main mit ihren Sonderausstellungen als auch museale Geheimtipps wie das Eintracht Museum, das Klingspor Museum in Offenbach und das Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg.

Man kann sich jetzt schon auf einige Ausstellungen freuen.

Zum Beispiel präsentiert das Struwwelpeter Museum mit »Ivan Gantschev. Retrospektive zum 100. Geburtstag des Bilderbuchkünstlers« eine magische Bilderwelt mit vielen Originalen (5.12.2025 bis 29.03.2026). Der bulgarisch-deutsche Künstler (1925–2014), der über 70 Bilderbücher illustriert hat, lebte seit 1967 in Frankfurt am Main. Seine Geschichten handeln immer von Tieren und auch von Menschen und Kindern, die mit den Tieren zu tun haben. Sie erzählen von Gut und Böse, von der Natur und von Freundschaft.

Ergänzend hierzu empfiehlt sich ein Besuch der 70. Internationale Kinderbuchausstellung im Klingspor Museum Offenbach (6.12.2025 bis 15.03.2026), unter anderem mit Originalaquarellen Ivan Gantschevs aus dem Museumsbestand. Die Kinderbuchausstellung schaut zurück auf sieben Jahrzehnte Bilderbuch und zeigt zahlreiche Neuerscheinungen aus vielen Ländern, die besonders schön gestaltet oder erzählt sind.

Im Caricatura Museum Frankfurt heißt es ab 28. November bis 7. Juni 2026: »Das kann nur Perscheid«. Die Schau würdigt das Werk des 2021 verstorbenen Cartoonisten Martin Perscheid, dessen schwarzer Humor und pointierte Gesellschaftssatire ihn zu einem der prägendsten deutschen Zeichner machten. Im Archäologischen Museum gibt es dazu einen Ausstellungsbereich, der die Archäologie, Geschichte und Evolution in Perscheids Kunst behandelt.

Einen filmischen Ausblick bietet das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF) mit der kommenden Ausstellung »W.I.M. Im Lauf der Zeit« (11.03. bis 18.10.2026). Sie, widmet sich dem Leben und Werk Wim Wenders‘, der als einer der bedeutendsten Vertreter des Weltkinos der Gegenwart gilt, und zeigt zahlreiche Exponate wie Drehbücher, Fotos, Requisiten und Kostüme.

»Die Vögel und wir« im Museum Sinclair-Haus (22.03.2026 – 09.08.2026) geht der Faszination nach, die Vögel mit ihren Gesängen und Rufen, ihren beeindruckenden Flugkünsten und -weiten, ihrem farbenprächtigen Gefieder und ihren besonderen Fähigkeiten auf uns Menschen ausüben.

Foto: Caricatura Museum Frankfurt: »Schwachkopf« in der Ausstellug »Das kann nur Perscheid«

© Martin Perscheid