Mit der neuen Ausstellung »Between Shelter and Sky« beweist der »weissraum« in Eltville sein Gespür für die Kunstszene Südafrikas. Die Malereien von Elodie Burls stehen im Dialog mit Fotografien von Petra van Husen. Beide Künstlerinnen arbeiten mit dem Dazwischen – mit Übergängen, die nicht trennen, sondern verbinden.

Elodie Burls beschäftigt die Frage: Wie verhalten wir uns zur Natur – und wie schützt sie uns? Sie entwirft Schwellenräume, in denen Innen und Außen ineinander übergehen – verkörpert durch durchlässige Materialien: Glas, transparente Schichten, fragile Membranen. Ihre unverwechselbare Technik – extrem verdünnte Tinte, große Mengen Wasser – lässt hydrophobe Farben auf fließende Pigmente treffen; Strukturen bilden sich, verlaufen, verdichten sich wieder. Das Bild bleibt in Bewegung, selbst dort, wo es zur Ruhe kommt.

Elodie Burls lebt und arbeitet in Grabouw, Südafrika. Dieses Jahr war sie erstmals auf der Cape Town Art Fair vertreten und zeigt im »weissraum« zum ersten Mal ihre Arbeiten in Europa. Als Begleitprogramm gibt es einen Artist Walk und einen Artist Workshop.

Petra van Husen fotografiert an einem verregneten Samstagvormittag im Grand Central Terminal, New York. Durch Mehrfachbelichtung verdichtet sich die Bewegung der Menschen zu einem flirrenden Geflecht – Kommen und Gehen, Beschleunigung und Stillstand gleichzeitig. Die Fotografie macht Zeit sichtbar, indem sie sie in Schichten organisiert. So entsteht eine leise Korrespondenz zwischen Malerei und Fotografie: Bei Burls hält das Fließen der Farbe den Moment offen; bei van Husen übersetzt die Überlagerung von Zeit Bewegung in ein Bild.

Petra van Husen lebt und arbeitet in Eltville am Rhein und gründete vergangenes Jahr den »weissraum«, im dem regelmäßig Ausstellungen, Workshops und Events veranstaltet werden.

Bild: Elodie Burls

Bis 14.08.2026 immer donnerstags und freitags von 15–18 Uhr

weissraum, Rosengasse 15, Eltville

www.weissraum.art