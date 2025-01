Man findet das Restaurant »Immer Satt« im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, in der Robert-Mayer-Straße 41, wenige Minuten von den großen Hotels in Messenähe entfernt.

Wir haben uns hier versammelt, um ein paar Auswanderungsgedanken zu diskutieren.

Vier Jahre Trump und Friedrich Merz als Kanzler brachte uns auf die Idee, in einer Jurte ohne Fernseher aber mit viel vegetarischem Essen, Wein und guter Laune zu überleben.

In Katalonien kann man z. B. – fernab einer Stadt – Jurten mieten inmitten freilaufender Lamas oder in Andalusien eine mongolische Jurte in Strandnähe. »Wollten Sie schon immer einmal in einer echten Jurte schlafen? Feinstes Holz, weinrotes Segeltuch, Schafschurwolle als Dämmung. Nicht ein einziger Nagel wurde verbaut! Stattdessen: ein uriger Kamin, ein handgearbeitetes Bett – und durch die Glaskuppel im Dach sieht man des nachts die Sterne.«

Für den Spruch: »Als Nimmersatt ins Immersatt« gibt es sofort eine 5-Euro Spende in die Kalauerkasse. Wir bestellen: grauen Burgunder, Karotten-Ingwer Suppe, Französische Zwiebelsuppe mit Käse gratiniert, Hummersuppe mit Cognac und Sahnehäubchen, Mehrere bunte Salatteller, garniert mit Schafskäse und Oliven, Lammkoteletts mit Kräuterbutter, Bohnengemüse und Rosmarinkartoffeln, Lammhaxen mit grünen Bohnen, Bratkartoffeln und Rosmarin-Sauce, Hähnchenbrustfilets mit Pfeffersauce, Kroketten und frischem Marktgemüse, Lachs mit Kräuter-Safransauce auf Blattspinat und zum Nachtisch Apfelstrudel mit Vanilleeis, Vanilleeis mit Himbeeren, Gebackene Apfelringe in Zimtzucker mit Vanilleeis und Sahne.

Wir sind sehr zufrieden. Es muss nicht immer ein exzellentes und teures Restaurant sein. Das Immer Satt hat in warmen Jahreszeiten einen hübschen Garten mit rosa Gartenschirmen, direkt an der Straße. Innen ist das Restaurant gemütlich eingerichtet – bei vollem Besuch allerdings ein wenig eng.

Kundenmeinung: »Das Essen – sehr lecker und auch auf dem Teller schön angerichtet. Wir hatten keine allzu langen Wartezeiten und die Kellner haben sich auch des Öfteren nach dem Befinden der Gäste erkundigt. Was den Preis angeht, kann man nicht meckern.«

