Peysk – Das Fischrestaurant im Frankfurter Westend

Das Peysk ist ein spannender Neuzugang in der kulinarischen Landschaft Frankfurts, insbesondere für Fans moderner Fischküche. Das Konzept setzt auf Tapas-große Portionen mit dem Fokus auf Meeresgetier. Unter der Leitung von Küchenchef David Eisenberg wird hier eine moderne, qualitativ hochwertige Küche geboten.

Der Name „Peysk“, stammt aus dem Indogermanischen und bedeutet „Fisch“. Eine kleine, handgeschriebene Karte mit Gerichten zum Teilen animiert zum gemeinsamen Essen und Trinken, ein Trend der in guten Restaurants inzwischen gefördert wird. Wir haben das zum ersten Mal vor der Pandemie in Leipzig erlebt, als wir mit Mühe einen Tisch für zwei Personen ergattern konnten. An allen anderen Tischen aßen fröhliche Menschen gemeinsam.

Die Kombination aus hochwertigen Zutaten, präzisem Handwerk und internationalen Einflüssen – von Japan bis zum Mittelmeerraum – ergibt eine unverwechselbare kulinarische Handschrift.

Highlights aus der Küche:

Jakobsmuschel-Sashimi mit Olivenöl, Dill und hausgemachter Yuzukosho: Eine gelungene Mischung aus Frische und subtiler Schärfe.

Gegrillte Sardinen mit fruchtig-pikanter Gemüsesalsa: Einfach, intensiv und perfekt umgesetzt.

Tunaschinken, eine seltene Delikatesse in Deutschland, wird im Peysk von schönem Olivenöl sowie gehackten Wal- und Haselnüssen begleitet – ein leckerer Appetithappen.

Seeteufel mit Kalbsbries, Salbei und Kapern: Hier sorgt eine kraftvolle und bestens ausbalancierte Fleischsauce für Begeisterung.

Die Weinkarte ist eine Auswahl aus 180 Weinen, eine Mischung aus klassischen und Naturweinen. Raritäten wie der Shaman Grand Cru Rose’ Natur 2020 und naturbelassene Weine wie der Pur 2022 vom Winzer Wimmer-Czerny überzeugen durch Frische und Ursprünglichkeit.

Aus der Dessertauswahl: Pochierte Cognac-Birne, gefüllt mit Maronen-Kaffee-Creme und begleitet von einer salzig-süßen Schokoladensauce.

Das Peysk vereint Bistro-Elemente mit dem Ambiente einer gehobenen Weinbar. Die offene Küche erlaubt den Gästen Einblick in David Eisenbergs kreatives Arbeiten. Das Peysk ist ein Ort für Genießer. Ein Geheimtipp, der gerade durch seine entspannte Atmosphäre überzeugt und keinen Michelin-Stern braucht.

Die Kundenmeinungen sind widersprüchlich: »Ein sehr schönes Restaurant ohne Schnick Schnack, mit ausgesprochen guten Zutaten und Gewürzen für die Gerichte. Eine ausgezeichnete, sehr ausgewählte Weinauswahl.«

»Beim Peysk wechseln sich Licht und Schatten ab. Absolut nett: die Lage. Gerade im Sommer sitzt man auf einer grün abgeschirmten Außenterrasse. Das wirkt sehr locker und entspannt und sorgt für eine angenehme Atmosphäre, die einen die sonstigen Unstimmigkeiten in einem positiveren Licht sehen lassen.«

Restaurant Peysk

Fisch & Wein

Westendstraße 73

60325 Frankfurt

www.peysk.com