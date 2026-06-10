Home Movie Day am 13. Juni in der Kinothek Asta Nielsen

Der Home Movie Day ist eine weltweite Initiative zur Bewahrung von Amateurfilmen. Es sind alle eingeladen ihr Filmmaterial vorbeizubringen!

Zwischen 12 und 17 Uhr können die mitgebrachten Filme in den Räumen der Kinothek in Frankfurt am Main in der Stiftstr. 2 gesichtet werden. Wie in den vergangenen Jahren, kann analoges Filmmaterial auf Super 8, Normal 8 und 16mm mitgebracht werden. Außerdem können Filme auf den gängigsten Kassettenformaten VHS und MiniDV mitgebracht und gesichtet werden. Dies ist möglich dank der Überlassung der Geräte der Digitalisierungswerkstatt des Historischen Museums.

Es gibt zudem Beratung zur professionellen Aufbewahrung und Archivierung der Filme und die Möglichkeit sie im Archiv der Kinothek Asta Nielsen zu hinterlegen – bei vollem Zugriffsrecht sind sie so sicher verwahrt. Wir freuen uns über eine Anmeldung an deinhart@kinothek-asta-nielsen.de. Das erleichtert uns die Planung. Für Kurzentschlossene ist es möglich, auch spontan vorbeizukommen.

Im Anschluss um 20 Uhr wird in der Kinothek in einer öffentlichen Vorführung ein Filmprogramm mit ausgewählten Schätzen des HMD gezeigt.

Foto: Filmstill FREUNDINNENFEST 1982, R:Regina Ulwer