Diana Burkot (Pussy Riot) im Rind Rüsselsheim

Das russische Kollektiv Pussy Riot wurde Anfang der 2010er Jahre durch ihre mutigen Auftritte international berühmt. Als Gründungsmitglied spielte die Künstlerin Diana Burkot eine bedeutende Rolle in der Band und nahm an ihren wirkungsvollsten Aktionen teil, darunter die Protestperformance in einer Moskauer Kathedrale, die zur Verhaftung und Inhaftierung von zwei Gruppenmitgliedern führte. Ihre energiegeladene Performance mit Pussy Riot verkörpert ihr Engagement für Menschenrechte, Frieden und einen furchtlosen Ansatz in Kunst und Aktivismus. Mit dabei an diesem Abend im Rind sind auch New Age Doom, die sich als Plattform für Experimente verstehen.

mp / Foto: © Sonja Herpich

Mi., 30.10., 20 Uhr, Das Rind, Mainstraße 11, 65428 Rüsselsheim am Main, 06142/81680

www.dasrind.de