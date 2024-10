Screams before Silence: Doku-Film über Sexualverbrechen der Hamas am 7. Oktober 2023

Zusammen mit der Deutsch-Israelische Gesellschaft zeigt das English Theatre Frankfurt am 30. Oktober in seiner Interim-Spielstätte im ehemaligen Fritz-Rémond-Theater am Zoo den 60-minütigen Dokumentarfilm »Screams before Silence« mit zum Teil bisher ungehörten Augenzeugenberichten über Sexualverbrechen von Hamas-Soldaten beim Anschlag auf das Nova-Musikfestival am 7. Oktober 2023. Der Film von Sheryl Sandberg zu diesen vielfach in Diskussionen vernachlässigten, wenn nicht gar heruntergespielten oder geleugneten Thema entstand in Kooperation mit American Jewish Commitee Berlin und der Women‘s International Zionist Organisation WIZO.

Die ehemalige Co-Geschäftsführerin der META interviewt in dieser Dokumentation Augenzeug*innen, freigelassene Geiseln, Ersthelfer*innen, medizinische und forensische Expert*innen sowie Überlebende der Sexualverbrechen der Hamas am 7.Oktober 2023. Der Film ist in englischer Sprache und wird mit deutschen Untertiteln gezeigt. Im Anschluss diskutiert die Journalistin Esther Schapira mit der Historikerin Julie Grimmeisen, dem Psychologen Kurt Grünberg, dem Direktor des German Jewish Committee Berlin Remko Leemhuis und dem Publikum über das Gesehene.

Termin: 30. Oktober, 19 Uhr im English Theatre am Zoo