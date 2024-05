Diedrich Diederichsen im Kulturclub schon schön Mainz

Das 21. Jahrhundert: Zu den wenigen, die es noch wagen, in diesem Wirrwarr Zusammenhänge herzustellen und dabei an einem anspruchsvollen Begriff von Kritik festzuhalten, gehört Diedrich Diederichsen. Und dieser Mann, 1957 in Hamburg geboren, Professor für Theorie, Praxis und Vermittlung von Gegenwartskunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien, ist nun in Mainz zu Gast. Um zu lesen, aus Aufsätzen und Kommentaren aus den ersten dreiundzwanzig Jahren des Jahrhunderts, über Kunst, Kino, Fernsehen, Literatur, Musik, Theater, Theorie und Politik. Das muss man sehen. Das muss man hören. Darüber muss man nachdenken.

mp / Foto: © Joachim Gern

Mo., 27.5., 20 Uhr, Salon 3Sein, Große Bleiche 60–62, 55116 Mainz, 06131/8929843

www.schon-schoen.de