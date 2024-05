Fridas Café: Eat, drink & socialize

Wir laufen die Leipziger Straße hoch bis zur Ecke Basaltstraße und finden gegenüber vom Bistro Lhamo das Café Frida. Wie erwartet, sind viele Plätze im Freien und innen belegt. Die Namensgeberin Frida Kahlo ist im ganzen Café zu finden: Auf dem Geschirr, auf Bildern an der Wand und natürlich im Logo.

Fridas Café ist schnell bekannt geworden für seine hausgemachten Speisen, die stets aus frischen, regionalen und meist biologischen Zutaten zubereitet werden. Im reichhaltigen Frühstücksangebot von klassischen Brötchen mit Aufschnitt über Müslis bis hin zu exotischen Frühstücksbowls ist für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders beliebt sind die frisch gebackenen Kuchen und Torten.

Der Kaffee – ein weiteres Highlight – stammt aus hauseigener Röstung und ist von hoher Qualität und überzeugt. Für Teefreunde gibt es eine breite Auswahl an hochwertigen Teesorten.

Die Brüder Cadag und Yoldas Telli sind in Bockenheim aufgewachsen und wünschen sich ein alternatives Café mit Lesungen, Kunstausstellungen und Jazzaufführungen.

Das Ambiente von Fridas Café lädt zum Verweilen ein. Die stilvolle Dekoration, kombiniert mit bequemen Sitzmöglichkeiten, schafft eine Wohlfühlatmosphäre. »Eine junge Frau mit Laptop unterm Arm kommt herein, setzt sich in eine Ecke und steckt das Ladekabel in die Steckdose direkt neben dem Tisch. Cadag erklärt uns, dass hier jeder zum Arbeiten und Verweilen willkommen ist. Die Steckdosen seien bewusst in der Nähe der Tische platziert worden und freies WLAN gibt es auch.«

Neben kulinarischen Genüssen bietet Fridas Café ein abwechslungsreiches kulturelles Programm. Regelmäßige Veranstaltungen wie Lesungen, kleine Konzerte oder Kunstausstellungen sollen das Café zu einem kulturellen Treffpunkt machen.

Fridas Café hat montags bis samstags von 9 bis 22 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eine Besonderheit des Cafés ist, dass keine Kartenzahlung möglich ist – »Bargeld lacht«.

Kundenmeinung: »Das Fridas ist ein relativ neues Bockenheimer Stadtteilcafe mit tollen Kuchen. Davon angetan, haben wir gerne mal das nicht alltägliche Frühstück ausprobiert.«

Für weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungshinweise besuchen Sie www.fridas-cafe.de.

