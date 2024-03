»Dr. Will« in der Wunderbar Weite Welt Eppstein

Dr. Will aus München könnte einem schrägen Western-Tingeltangel-Lustspiel entsprungen sein. Wuchtiger Kontrabass, schwirrendes Banjo-Picking, magische Gitarren und Dr. Will selbst am stampfenden Standschlagzeug. Der Münchner kocht sein ureigenes Zauberwässerchen aus Blues mit New Orleans-Feeling, Rock und einer kräftigen Portion Humor. »Deutschland braucht jetzt mehr Voodoo«, sagt Dr. Will, »einfach mehr Magic, mehr Mardi-Gras-Party und jede Menge Spaß & Whiskey!« Na also! Jetzt live in Eppstein!

Do., 21.3., 20 Uhr, Wunderbar Weite Welt, Am Stadtbahnhof 1, 65817 Eppstein, 06198/585506

www.wunderbar-weitewelt.dehttp://www.wunderbar-weitewelt.de