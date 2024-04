»Eläkeläiset« im Zoom Frankfurt

»Eläkeläiset«, deutsch: »Die Rentner«, ist eine in den frühen neunziger Jahren gegründete finnische Band, die sich gar nicht erst die Mühe macht, eigene Stücke zu schreiben. Warum auch – die besten Songs gibt es doch schon! Und an jenen vergreifen sich die Musiker, um sie im finnischen »Humppa«-Stil neu zu interpretieren.

Humppa? Das ist die Polka Finnlands, die hier in einer deutlich hochgetakteten Turbo-Version präsentiert wird. Durch diesen Stil-Kakao zerren Eläkeläiset nun Stücke von Bon Jovi, Queen, Led Zeppelin, Ministry, Judas Priest, Black Sabbath oder Nancy Sinatra – und wagen sich damit auf die Bühnen, wo sie beinahe jeden Abend auch noch eines ihrer Billig-Keyboards zertrümmern.

Nun, das Ganze ist tatsächlich etwas krude. Zu krude jedenfalls für die humorlosen Scorpions, die Eläkeläiset untersagt haben, »Wind Of Change« in eine »Sauerkraut-Humppa« zu verwandeln. Doch hat die Band vor allem in Deutschland ihre Fans, richtige Fanclubs sogar, die sich »Die Rentner-Jugend« oder »Humppajugend« nennen und in Humppa mehr als einen Musikstil, nämlich eine Lebenseinstellung sehen. Jetzt sind sie im Zoom zu erleben!

Marc Peschke / Foto: © Timo Isoaho

Fr., 26.4., 19 Uhr, Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt, 069/69713005,

www.zoomfrankfurt.com