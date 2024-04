Das wollen wir öfter sehen!!!

Das Theaterhaus Ensemble begeistert mit »Swingin‘«, zeigt es aber nur selten

Eigentlich sollte man sofort eine Petition erstellen, damit dieses wunderbare hinreißende Stück, bei dem von der Bühne (Margarita Bock), über die Kostüme (Oktavia Herbst) und die Musik (Tess Sperber) bis zu den hinreißend spielenden (tanzenden) Darstellerinnen (Lucy Flournoy, Susanne Schyns) NICHT ERST ZU WEIHNACHTEN wieder zu sehen ist. In der Regie von Andrea Schwalbach wird gezeigt, wie zwei völlig gegensätzliche Frauen auf einer außerordentlichen Zugfahrt sich erst in beißende Furien und dann in leidenschaftliche Lindy-Hop tanzende Freundinnen verwandeln. OHNE WORTE, aber nicht ohne Töne, weshalb auch wir das in Bildern erzählen. Unmöglich, finden wir, dass das erst wieder im Spätherbst auf die Bühne kommen soll!

Winnie Geipert / Foto: Fotos: © Katrin Schander