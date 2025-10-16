Theater

Ensemble 9. November: »Von Troja nach Gaza«

»Von Troja nach Gaza« dramatisiert die Ereignisse des alten Troja und des modernen Gazakriegs, um die Beziehung zwischen Kunst und der historischen Prosa der Kriege zu untersuchen.
Hierzu wird Hegels Philosophie der Kunst auf die moderne Welt angewendet, um somit die historischen Parallelen zwischen Troja und Gaza, als Orte historischer Zeitenwenden und Schlüsselmomente der Menschheitsgeschichte zu verdeutlichen.
Die Dramatisierung der historisch getrennten prosaischen Ereignisse der zerstörten Troja und Gaza stellen das Bewusstsein her, in dem alle Künste des Gesamtkunstwerks zusammengebunden sind.

Foto: Jörg Langhorst
Termine: 30. + 31. Oktober, 20 Uhr, weitere Termine im November
www.gallustheater.de

