MADE.DATE 2025 – Netzwerktreffen der Freien Darstellenden Künste am 23./24. Oktober 2025 im Produktionshaus Naxos

Das Motto des diesjährigen Netzwerktreffens lautet »WER mit WEM?«. Die Darstellenden Künste entfalten sich per se zumeist in Gemeinschaft, als Kollektivwerk, in einem großen Miteinander, bedingen sich sogar in einem noch größeren Miteinander mit den Zuschauern.

Das Netzwerktreffen nimmt dieses Beziehungsgeflecht unter die Lupe. Wer hat unser Leben geprägt, wer gestaltet, unterwandert, inspiriert unsere Gesellschaft und zu wem (oder was) gehen wir lieber auf Abstand? Einerseits müssen Bündnisse wohlüberlegt sein. Andererseits brauchen wir stärkende Allianzen – mehr denn je. Gemeinsam mit vielen Gästen wollen wir uns beim diesjährigen MADE.DATE zu diesen Fragen an den Tisch setzen.

Nachfolgend das Programm von MADE.DATE 2025:

Donnerstag 23.10.:

10–17:30 – laPROF Branchentreff

19:30 – MADE.Gastspiel – Innere Sicherheit von Marie Schwesinger & Team, eine dokumentarische Theaterproduktion zum Themenkomplex NSU 2.0

Freitag 24.10.:

09:30 – Get-together

10:00 – Eröffnung und Grußworte

10:10 – Impulsvortrag. Transformationsprozesse in der Kulturlandschaft

10:30–12:00 – Zusammenrücken?! Erfahrungsaustausch. Best-Practice-Beispiele diverser Allianzen zwischen Künstler:innen, Theaterhäusern, Stadthallen, Museen, Dritten Orten u.a.

Simone Sterr, Intendanz Stadttheater Gießen, mit Steffen Lars Popp und Katja Hergenhahn, künstlerische Leitung MADE.

Eleonora Herder, Regisseurin, künstlerische Leitung andpartnersincrime

Anne Decker, Regisseurin, mit Eva Lange, Intendanz Hessisches Landestheater Marburg

12–13:00 – Mittagstisch

13:00 – MADE.Gastspiel – Auf Gedeih und Verderb von Minka-Marie Heiß, Tanzperformance

13:30-14:00 – laPROF tischt auf Präsentation. Ausgewählte Stücke des MADE.Festivals 2026 und der kaleidoskop kinder + jugendtheatertage in der hessischen region 2025

14–15:30 – Welche Zutaten braucht es heute? ODER Wer kocht für wen? Podiumstalk. Für welche und wessen Erzählungen und ästhetischen Formate wollen wir uns stark machen? Wie kann der Spagat gelingen zwischen den Zwängen des „Marktes“ und dem Eintreten für die Kunstfreiheit?

Katharina Böttger, Kuratorin, Historisches Museum Frankfurt Nicole Kapeller, Leitung Stadtbibliothek Schotten Simon Möllendorf & Birgit Heuser, Künstl. Beirat Produktionshaus Naxos Dr. Stefan Neubacher, Kulturamtsleiter Gießen & MADE.Juror Tamira Kalmbach, Regisseurin

Um Anmeldung wird gebeten: date@made-festival.de