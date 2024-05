Fortuna Ehrenfeld in der Centralstation in Darmstadt

Mal lustig, mal klug, mal herzergreifend – die Texte der Kölner Indie-Pop-Band Fortuna Ehrenfeld finden ihren Weg ins Herz. Dahinter stecken drei Künstler, die sich nicht von den Regeln der Pop-Musik beeinflussen lassen. Stattdessen spielen sie stets mit ihren spontanen Gedanken. In etwa so beschreibt auch Gründer und Texter Martin Bechler die Entstehung seiner Zeilen. Er spielt Gedanken-Tetris in seinem Kopf und bringt diese scheinbar unverbundenen Gedankengänge zu Papier. Dazu elektronische Beats und auch mal wilder Gitarrensound. Fünf Platten, eine EP, ein französischsprachiges Album, hunderte Konzerte in nur wenigen Jahren. Und jetzt wieder: live in der Centralstation!

mp /Foto: © Christoph Bucksteden

Mi., 22.5., 20 Uhr, Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt, 06151/7806999

www.centralstation-darmstadt.de