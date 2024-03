Frankfurt schaut einen Film

In der zweiten Ausgabe dieser vom Film- und Kinobüro, von Frankfurter Kinos, dem Kulturamt und Vereinen veranstalteten Gemeinschaftsaktion wird Christoph Hochhäuslers Film »Unter dir die Stadt« gezeigt. Der klischeehafte Film soll eine »moderne Adaption der biblischen David-Bathseba-Geschichte im Frankfurter Bankenviertel kurz vor der Finanzkrise« sein. Er wird am 17.3. in acht Frankfurter Kinos (Cinéma, Cinestar Metropolis, Filmforum Höchst, Harmonie Kino, Kino im DFF, Mal Seh’n Kino, Orfeos Erben, Pupille – Kino in der Uni) zu sehen sein. Bei einigen Vorstellungen werden der Regisseur/Autor, Co-Autor, der Kameramann und die Produzentin sowie die Hauptdarsteller zugegen sein.

www.frankfurtschauteinenfilm.de