»Radical – Eine Klasse für sich« von Christopher Zalla

Hermann Hesse ist in der Schule schwer unters Rad gekommen, und Albert Einstein befand, dass seine Ausbildung das Einzige gewesen sei, dass ihn in seinem Leben gestört habe. Von einem zumindest ansatzweise idealen Lehrer an einer mexikanischen Schule handelt der Film »Radical« von Christopher Zalla. Weil wir alle so einen Lehrer gerne gehabt hätten, hat der Film auch den Publikumspreis vom Sundance Filmfestival 2023 erhalten.

»Radical« spielt im verrufenen Norden Mexikos direkt an der Grenze zu den USA, wo – ganz nach unseren Vorstellungen – der Drogenhandel blüht und Schulkinder als Kuriere eingesetzt werden, mit dem Versprechen auf eine lukrative Karriere. An Uniformierten vorbei gehen die Kinder in die José-Urbina-López-Grundschule, die für die schlechten Leistungen ihrer Schüler landesweit bekannt ist.

Als ob das nicht schon genug wäre, geht es um die Schüler der sechsten Klasse, die am schlechtesten in den standardisierten Tests abschneiden. Sie bekommen vor der nächsten Prüfung einen neuen Lehrer. Sergio Juárez Correa (Eugenio Derbez) dreht erst einmal die Tische um, erklärt sie zu Booten und stellt physikalische Fragen. Auch falsche Antworten sind erlaubt, und schlechte Noten brauchen die erstaunten Mädchen und Jungen nicht zu fürchten – allen verspricht er eine Eins.

Er habe von dem Modell des »Lehrers als Erlöser« wegkommen wollen und sich deshalb mit den Lebensumständen von drei Kindern näher befasst, kommentiert Regisseur und Drehbuchautor (mit Joshua Davis) Christopher Zalla. Der kleine Nico (Danilo Guardiola Escobar) ist bereits als Drogenkurier eingespannt, will aber aussteigen und seine Leidenschaft für Schiffe weiter verfolgen. In der kleinen Lupe (Mia Fernandez Solis) steckt eine Philosophin. Sie fährt in die nächste Stadt, um sich in der dortigen Bibliothek Bücher von und über John Stuart Mills zu entleihen. Doch als älteste soll sie ihre Geschwister den ganzen Tag zuhause hüten.

Paloma (Jennifer Trejo) lebt mit ihrem kranken Vater (Gilberto Barraza) in einer Hütte neben der Mülldeponie und hilft ihm dabei, Brauchbares aus dem Müll aufzuklauben und zu verkaufen. Sie ist von Astronomie und Raumfahrt fasziniert, aber ihr Vater macht Sergio Vorwürfe. Nach der Schule lande seine Tochter wieder im Elend, dann sei Sergio an einer anderen Schule und setze den Kindern dort Flöhe ins Ohr.

Damit meint er, dass Sergio die Kinder ständig aufbaut und ihr Selbstwertgefühl stärkt. Zu oft haben sie gehört, dass sie keine Chancen auf eine gute Ausbildung und einen angesehenen Beruf haben. Und nun treffen sie auf einen Lehrer, der sie zu eigenen Nachforschungen ermutigt, anstatt ihnen die fertigen Lösungen einzutrichtern. Dass sich der Film auf Mathematik und Naturwissenschaften beschränkt, sei hier nur angefügt.

Zudem hat Sergio das Glück, dass sich in der Klasse die hochbegabte Paola, die wissbegierige Lupe und andere aufgeweckte Kinder befinden, die auf seine Anregungen begeistert eingehen. Das trifft offenbar auch auf den Lehrer aus dem Bericht der Zeitschrift »Wire« zu, auf den sich der Film bezieht, und macht dessen recht idealistisches Kinderbild plausibel.

Grandios ist der lateinamerikanische Star Eugenio Derbez in der Rolle des umtriebigen, aber auch verletzlichen Sergio. Wie er in einer brutalen Welt agiert, in der es zu einem Schusswechsel mit Todesfolge auf offener Straße kommt, wie er eine korrupte Schulbehörde angeht, von der eine Computerauslieferung für den Unterricht ständig verhindert wird, und eine resignierte Lehrerschaft mit dem sympathischen Schulleiter Chucho (Daniel Haddad) an der Spitze für sich einnimmt, das gibt dem zupackend gefilmten Werk jene radikale Wucht, auf die der Titel anspielt.

Radical – Eine Klasse für sich (Radical)

Drama von Christopher Zalla, USA/MEX 2023, 127 Min.

mit Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo, Mia Fernanda Solis, Danilo Guardiola , Gilberto Barraza

Start: 21.03.2024