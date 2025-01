Gallus Theater: Tadashi Endo zeigt die Butohtanz-Performance »Ankoku«

Finsternis, »Ankoku«, ist im Gallus Theater angesagt, präsentiert von Takashi Endo als Variation seines im Vorjahr im Gallus Theater so erfolgreichen Solos »Shinkai no tamashi«. Die Choreografie des Meisters reflektiert darauf, dass die Welt dunkler geworden ist. Krieg, Hass, Rache, Tod, Terror und unglaubliche Auswüchse menschlicher Gewalt und Brutalität herrschten überall dort, wo die Dunkelheit an der Macht ist, heißt es: »Die Menschen fliehen vor Krieg, verzweifelter Situation und Hunger. Sie sind voller Angst. Und steigen in Boote oder gehen tagelang kilometerweit mit der Hoffnung, dass sie überleben und Hilfe bekämen und ein sicheres Leben führen könnten. Diese Hoffnung versinkt in großer Verzweiflung und tiefer Trauer. Sie verlieren alles und schließlich auch noch ihr Leben«. Der 1947 in Peking geborene Künstler ist Schüler der Butoh-Legende Kazuo Ohno. Mit seiner Gratwanderung zwischen den östlichen und westlichen Kulturen und den Kunstrichtungen Theater, Tanz, Performance und Butoh MA erreicht Endo in Frankfurt längst eine riesige Fangemeinde.

Termine 10., 11. Januar, 20 Uhr

www.gallustheater.de