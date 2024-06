Garbage – Schlachthof Wiesbaden

Ihre letzten Deutschlandkonzerte haben Garbage im Jahr 2019 gespielt. Nun kehren die britisch-amerikanischen Alternative-Rocker um Sängerin Shirley Manson und Nirvana-Produzent Butch Vig am Schlagzeug zurück nach Deutschland. Seit ihrem 1995er Debütalbum haben Garbage mehr als 20 Millionen Alben verkauft – sie sind eine der wichtigsten Bands ihrer Generation. Und Stücke wie »Stupid Girl« oder »Only Happy When It Rains« aus den Mittleren Neunzigern zünden auch heute noch, wie man jetzt im Schlachthof erleben kann!

mp

Di., 2.7., 20 Uhr, Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden, 0611/97445-124

www.schlachthof-wiesbaden.de