Ghostwoman – Brotfabrik Frankfurt

Zwar ist »Hindsight Is 50/50« bereits das dritte Album von Ghostwoman innerhalb von 18 Monaten, doch Songwriter und Multiinstrumentalist Evan Uschenko sagt, dass dies nun das erste Album sei, welches das wahre Wesen der Band einfangen würde: »Die ersten beiden Alben waren nie als Alben gedacht: Sie sind wie Seiten aus Tagebüchern, die längst verbrannt wurden.« Und das kann man jetzt in der Brotfabrik erleben: Psych-Grunge, Americana, zerfetzter Blues. Fans von Brian Jonestown Massacre, Allah Lahs oder Oh Sees lieben es!

Mo., 9.2., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt am Main, 069-24790800, www.brotfabrik.de