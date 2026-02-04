YIPPIE! Kindercomicfestival vom 6. bis 8. Februar

Die achte Ausgabe des preisgekrönten Kindercomicfestivals geht am 6. Februar an den Start. Mit Musik und Livezeichnen werden die Comics lebendig. In Workshops können die Kinder ausprobieren, wie es ist, einen Comic selber zu machen oder zu bauen. YIPPIE! ist das einzige Comicfestival in der EU, das sich ausschließlich auf Comics für Kinder konzentriert. Es kommen rund 15 Künstler*innen der internationalen Kindercomic-Szene mit ihren neuen Bildergeschichten nach Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach, Hofheim und Bad Vilbel. Das Programm wendet sich an Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Am Do., den 5. Februar gibt es in Hofheim mit »Hallo YIPPIE!« mit Philip Waechter einen ersten Vorgeschmack.

Der offizielle Auftakt des Festivals in Frankfurt findet dann am Freitag, den 6. Februar im Literaturhaus Frankfurt statt. Zu Gast sind Axel Scheffler, Regina Kehn und Guillaume Perreault. Der Abschluss findet am So., den 8. Februar mit einem Familien-Comic-Konzert im Jungen Museum Frankfurt statt. An beiden Tagen wird es zahlreiche Workshops geben.

Der Eintritt ist für Kinder frei, außer bei den gekennzeichneten Veranstaltungen.

www.kindercomicfestival.de