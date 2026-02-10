Goblyns – Kulturclub schon schön Mainz

Zwischen Amsterdam und Berlin beheimatet, verbinden die Goblyns meisterhaft Funk, Soul, Krautrock und psychedelische Hooks. Ihr Sound wird geprägt von mitreißenden, synkopierten Drum & Bass-Grooves und kraftvollen, fuzzigen Riffs. Das überwiegend instrumental agierende Trio veröffentlichte 2024 das Debüt »Hunki Bobo«. Seitdem tourten sie durch Europa und brachten im vergangenen Jahr ein weiteres beeindruckendes Album heraus: »Three Sisters«. Inspiriert sind Goblyns von Bands wie The Meters, W.I.T.C.H., CAN und Kikagaku Moyo. Das wird ein tolles Konzert, ganz bestimmt!

mp / Foto: Luca Vincenzo

Di., 10.2., 20 Uhr, Kulturclub schon schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz, 06131-8929843, www.schon-schoen.de