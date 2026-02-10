Musik

Goblyns – Kulturclub schon schön Mainz

- von Strandgut Kulturmagazin - Hinterlasse einen Kommentar

Zwischen Amsterdam und Berlin beheimatet, verbinden die Goblyns meisterhaft Funk, Soul, Krautrock und psychedelische Hooks. Ihr Sound wird geprägt von mitreißenden, synkopierten Drum & Bass-Grooves und kraftvollen, fuzzigen Riffs. Das überwiegend instrumental agierende Trio veröffentlichte 2024 das Debüt »Hunki Bobo«. Seitdem tourten sie durch Europa und brachten im vergangenen Jahr ein weiteres beeindruckendes Album heraus: »Three Sisters«. Inspiriert sind Goblyns von Bands wie The Meters, W.I.T.C.H., CAN und Kikagaku Moyo. Das wird ein tolles Konzert, ganz bestimmt!

mp / Foto: Luca Vincenzo
Di., 10.2., 20 Uhr, Kulturclub schon schön, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz, 06131-8929843, www.schon-schoen.de

Ähnliche Beiträge

Ghostwoman – Brotfabrik Frankfurt

Stefan Gwildis im Colos-Saal Aschaffenburg

»Blues Caravan« in der Wunderbar Weite Welt Eppstein

Über Strandgut Kulturmagazin

Zeige alle Beiträge von Strandgut Kulturmagazin →

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert