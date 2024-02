Jards Macalé in der Brotfabrik Frankfurt

Jards Anet da Silva, Spitzname Macalé, ist einer der großen Namen der brasilianischen Musik. Nach fast 60 Jahren seiner Karriere hat sich Jards‘ Name mit vielen anderen gekreuzt, welche die Musik in Brasilien geprägt haben. Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Vinicius de Morais, Tom Jobim, João Donato, Criolo oder Kiko Dinucci – das Werk von Jards ist ein Schatz, der Genres und Generationen überschreitet. Seine Partnerschaft mit Gal Costa ist sicherlich die bedeutendste seiner Karriere.

Sein Solodebüt gab Macalé 1972. »Jards Macalé« ist ein Meisterwerk, innovativ und herausfordernd, das den Geist von Samba und Bossa Nova mit der feurigen Essenz des Rock, klassischen Harmonien und dem improvisatorischen Geist des Jazz verbindet. Im Laufe der Jahre wurde diese ikonische Platte von einer neuen Generation entdeckt. 2022 stellte Jards Macalé eine neue Band zusammen, mit Gui Held an der Gitarre, Pedro Dantas am Bass und Maria Portugal am Schlagzeug. Zur Feier und als Hommage lässt Jards das Werk aus dem Jahr 1972 jetzt wieder aufleben.

Mo., 4.3., 20 Uhr, Brotfabrik, Bachmannstr. 2–4, 60488 Frankfurt, 069/24790800

www.brotfabrik.de