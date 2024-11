Jazzanova in der Centralstation Darmstadt

Das Berliner DJ- und Produzentenkollektiv Jazzanova ist vor allem für seine Remixe bekannt, doch auch die Eigenproduktionen von Alex Barck, Claas Brieler, Axel Reinemer, Jürgen von Knoblauch und Stefan Leisering machen Spaß. Alles begann 1997 mit der Uptempo-Jazz-Brasil-Nummer »Fedime’s Flight«. Seitdem haben sie ihre eigenen Regeln erfunden: immer mit einem Fuß in der Clubkultur und mit dem anderen auf der Bühne. All die kreativen Ströme kann man jetzt mal wieder in der Centralstation erleben: Der Abend versteht sich als Hommage an das Label »Strata Records« aus Detroit, dem Jazzanova mit ihrem neuen Album »Strata Records – The Sound of Detroit – Reimagined by Jazzanova« huldigen. Auf dem Album hauchen DJ Amir und Jazzanova elf handverlesenen Tracks aus dem Strata-Katalog neues Leben ein.

Mi., 27.11., 20 Uhr, Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt, 06151/7806999,

www.centralstation-darmstadt.de